Supersonique : la fin du projet Aerion AS2

Aerion AS2 : un premier vol annoncé pour 2024

Le projet de jet d'affaires supersonique AS2 porté par la société américaine Aerion Supersonic est plus que compromis. La société a brutalement annoncé le vendredi 21 mai qu'elle "prenait les mesures nécessaires pour prendre en compte un environnement financier qui a rendu extrêmement difficile la finalisation des nouvelles tranches d'injections de capitaux qui étaient prévues et nécessaires pour commencer la production du jet supersonique AS2". En clair, les investisseurs ont décidé de ne plus soutenir un programme qui avait suscité l'intérêt de Boeing et de GE Aviation mais aussi ces grands acteurs de la propriété partagée de jets privés que sont NetJets et FlexJet. Aerion Supersonic revendiquait même un carnet de commandes d'une valeur de 11,2 Md$. Le prix catalogue du jet supersonique AS2 était affiché à 120 M$.

Des essais en soufflerie Onera

A l'automne 2020, Aerion avait franchi une étape dans le développement de son jet d'affaires supersonique pour huit à dix passagers en lançant des essais en soufflerie dans les installations de l'Onera à Modane Avrieux. Parallèlement, BAE Systems avait été retenu pour fournir le système de commande de vol électriques tandis que Liebherr-Aerospace avait été sélectionné pour le futur système d'air intégré.

Un financement Nasa

Alors que le futur jet d'affaires supersonique était encore dans les limbes, Aerion Supersonic se projetait même dans l'hypersonique, réussissant à obtenir un financement de la Nasa pour explorer les technologies de gestion thermique pour une nouvelle génération d'avions commerciaux pouvant fonctionner dans le haut supersonique, voire même l'hypersonique.

Boom Supersonic encore en piste ?

Les difficultés de Aerion Supersonic jettent une ombre sur un autre projet d'avion supersonique américain et développé par Boom Supersonic qui a réalisé en octobre 2020 une cérémonie de sortie d'usine de son démonstrateur technologique de jet d'affaires supersonique XB-1, appareil triréacteur, lui aussi, et devant préfigurer un futur avion supersonique de 50 places, baptisé Overture. Là encore, un projet soutenu par GE Aviation.