Suisse : Le Gripen E écarté

Le département fédéral de la défense suisse a annoncé, le 13 juin 2019, que le Gripen E de Saab ne participera pas aux essais en vol et au sol organisés par la Suisse dans le cadre de la campagne d'évaluation devant aboutir au choix d'un nouveau chasseur.

Contrairement aux autres participants au programme Air 2030, le Gripen E n'est pas encore opérationnel. Trois prototypes volent actuellement mais aucun n'est totalement représentatif de la version qui entrera en service dans l'armée de l'Air suédoise et au Brésil. Saab ne pouvait donc présenter un appareil répondant aux besoins suisses au moment de l'évaluation. Le département de la défense suisse a estimé qu'il n'aurait pas été équitable vis à vis des autres participants au programme de reporter ces évaluations.

Ce revers constitue une deuxième déconvenue pour Saab en Suisse. Le Gripen E avait en effet été choisi par l'armée de l'air suisse en 2014 suite à un premier processus de sélection. Mais les citoyens suisses avaient voté contre ce choix à l'occasion d'une votation. Le programme d'acquisition d'un nouvel avion de combat avait alors été reporté.

Quatre offres restent donc en lice pour le programme Air 2030: Airbus avec l’Eurofighter, Boeing avec le F/A-18 Super Hornet, Lockheed Martin avec le F-35A et Dassault avec le Rafale. Suite aux évaluations réalisées par la Suisse, une comparaison "systématique et complète" sera réalisée au deuxième semestre 2020 annonce le département de la défense suisse : "Ils serviront aussi à déterminer pour chaque modèle d’avion la taille nécessaire de la flotte". Sur cette base, un second appel d'offre sera publié et un nouveau rapport d'évaluation réalisé : "Le rapport d’évaluation mettant en parallèle l’utilité globale avec les coûts d’acquisition et d’utilisation pour une période de 30 ans sera alors élaboré. Le Conseil fédéral décidera du modèle retenu."