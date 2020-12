SU-57, rétrospective 2020, dans Air et Cosmos magazine cette semaine

Au sommaire d'Air et Cosmos 2716 du 25 décembre 2020.

A LA UNE, AVIONS DE COMBAT

Mise en service : le premier Su-57 est en service au sein des forces aérospatiales russes

TRANSPORT AÉRIEN

Vaccins Covid-19 : le défi de l’acheminement.

Les matins du CEPS en ligne. Entretien avec Bernard Attali, président honoraire d’Air France : « Le transport aérien traverse une crise structurelle »

DOSSIER RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2020

25 janvier 2020 : le Boeing 777-9 réalise son premier vol. . . . . . . . . . . . . . . . 26

Janvier-février. . . . . . . . . . 28

31 mars 2020 : l’aéroport d’Orly ferme au trafic commercial. Interview de Nicolas Paulissen, délégué général de l’UAF, et Bertrand Eberhard, son adjoint en charge de l’économie, de la sûreté et de l’environnement.. . . . . . . . . 30

Mars-avril. . . . . . . . . . . . . . 32

1er avril 2020 : les armées s’engagent face à l’épidémie de la Covid-19. . . . . . . . . . . . . . . 34

Mai-juin. . . . . . . . . . . . . . . . 36

31 mai 2020 : le Crew Dragon remet l’Amérique en selle. . 38

Juillet-août. . . . . . . . . . . . . 40

Septembre-octobre. . . . . . 42

Octobre 2020 : premier vol du VoltAéro Cassio 1. . . . . . . . 44

Novembre-décembre. . . . 46

18 novembre 2020 : vers le retour en vol du Boeing 737 MAX 8. . . . . . . . . . . . . . . . . 48

BIBLIO . . . . . . . . . . . 50

L’équipe d’Air & Cosmos vous souhaite de bonnes fêtes et vous donne rendez-vous le 8 janvier 2021.

