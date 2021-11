Stratéole-2 : des BPS lâchés depuis les Seychelles

Quatre ballons mis en œuvre en deux nuits

Sur l’aéroport de l’île de Mahé aux Seychelles (archipel dans l'océan Indien, au large de l'Afrique orientale), entre le 19 et le 21 octobre, quatre nacelles scientifiques légères (de l’ordre de 22 kg chacune) ont été lâchées dans l’atmosphère par le Cnes, à l’aide de ballons pressurisés stratosphériques (BPS) gonflés à hélium, qui mesurent entre 11 et 13 mètres de diamètre.

Après plusieurs semaines de préparation, les équipes sur place n’attendaient plus que les vents soient suffisamment faibles pour procéder à cette nouvelle campagne de mesures, qui intervient dans le cadre de la campagne internationale Stratéole-2, proposée par le Cnes et le CNRS, pour étudier la dynamique de l’atmosphère dans la zone intertropicale.

Stratéole-2 fait pour sa part partie du programme Sparc (Stratosphere-troposphere Processes And their Role in Climate) de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), consacré aux processus stratosphériques et à leur rôle dans le climat.

Trois à quatre mois de vol

Les nacelles vont dériver pendant trois à quatre mois à une altitude d'une vingtaine de kilomètres.

Elles pourront parcourir jusqu’à 80 000 km (deux fois le tour de la Terre) et potentiellement survoler 96 pays.

Les instruments embarqués doivent de mesurer un grand nombre de variables : intensité et direction du vent, pression, température de l’air, concentration de la vapeur d’eau, de l’ozone et du dioxyde de carbone, détection de glaces et de poussières en suspension, et présence de nuages à très haute altitude.

Les vols sont suivis depuis Toulouse et Aire-sur-Adour, dans les Landes.

Certaines observations seront transmises en temps quasi-réel aux centres météorologiques mondiaux, afin d’améliorer les prévisions météorologiques.

L’ensemble des données recueillies sera mis librement à la disposition de la communauté scientifique mondiale.

Un projet international

En France, autour du Cnes et du CNRS, on trouve le Laboratoire de météorologie dynamique (LMD, CNRS/ENS Paris/Ecole polytechnique/SU), le Laboratoire atmosphères, observations spatiales (LATMOS, CNRS/UVSQ/SU), le Laboratoire de physique et de chimie de l'environnement et de l'espace (LPC2E, CNES/CNRS/Université d’Orléans), le Groupe de spectrométrie moléculaire et atmosphérique (GSMA, CNRS/Université de Reims Champagne-Ardenne) et le Centre national de recherches météorologiques (CNRM, Météo-France/CNRS).

Stratéole-2 implique également plusieurs partenaires internationaux : aux Etats-Unis, le Laboratory for Atmospheric and Space Physics (LASP, University of Colorado), Northwest Research Associates et Scripps Institution of Oceanography ; en Italie, l’Instituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima Climate (CNR-ISAC).