Stargate : Brussels Airport lance une navette autonome

Brussels Airport a lancé un projet pilote d’une durée de trois mois dans le cadre duquel une navette 100 % électrique et autonome sera déployée sur le tarmac. Pendant cette phase de test, la navette transportera uniquement du personnel de l’aéroport, en parallèle avec les services de navette et de bus existants sur le site de l’aéroport. Après une évaluation de sécurité poussée, un itinéraire a été défini pour la navette, afin de garantir la sécurité du véhicule et des autres opérations aéroportuaires. La navette peut accueillir huit personnes et un steward, qui peut intervenir en cas de besoin.

« En tant que hub intermodal, Brussels Airport est fermement engagé en faveur d’une coopération efficace entre les différents modes de transport. Ce projet pilote s’inscrit parfaitement dans cette stratégie et constitue une étape importante dans le développement d’une mobilité innovante et durable à l’aéroport. En outre, la navette électrique contribue également à notre ambition d’être un opérateur aéroportuaire neutre en carbone d’ici 2030 », déclare Arnaud Feist, CEO de Brussels Airport Company.

Six caméras et capteurs

Pour ce projet pilote, Brussels Airport collabore avec Ohmio, une entreprise néo-zélandaise qui développe des moyens de transport autonomes pour des environnements complexes tels que l’aéroport. La navette est dotée d’une technologie autonome avancée et se déplace à une vitesse maximale de 25 km/h sur le tarmac. Le véhicule est équipé de six caméras et capteurs qui surveillent et anticipent en permanence le trafic environnant, les autres usagers de la route et les obstacles éventuels. Grâce au réseau 5G optimal de l’aéroport, il sera à l’avenir possible de prendre le contrôle de la navette à distance.

Après la période d’essai de trois mois, le projet sera évalué afin de déterminer si la mobilité autonome a un avenir à l’aéroport et quelles sont les conditions et exigences éventuelles qui en découlent. Brussels Airport souhaite également examiner les avantages concrets du transport autonome et la manière dont les collaborateurs perçoivent ce type de mobilité, notamment en termes de sécurité et de confort.

Brussels Airport au coeur du projet Stargate

Le test de la navette autonome s’inscrit dans le cadre du programme Stargate, un ambitieux projet sélectionné par la Commission européenne pour développer et tester des solutions pour une aviation plus durable. Brussels Airport est le chef de file du programme et travaille avec un consortium diversifié de 21 partenaires, dont trois aéroports européens et plusieurs compagnies aériennes.