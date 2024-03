SpaceX, roi de la conférence Satellite 2024

La nouvelle qui tue

La grand-messe annuelle du marché des satellites, en particulier de télécommunications, s'est ouverte ce lundi 18 mars à Washington.

D’entrée, l'ambiance paraît assez plombée par la nouvelle tombée la veille de la manifestation : SpaceX va développer une constellation de satellites de reconnaissance, pour le compte du renseignement américain.

Après être devenu le premier transporteur spatial au monde avec le Falcon 9, et en attendant que se termine le développement de son mégalanceur Starship, l'ogre californien ne se contente donc plus de déployer sa propre constellation Starlink pour la connectivité, qui paralyse depuis quelques mois le monde des télécommunications spatiales (déjà au plus bas et hésitant ces dernières années).

Comme il fallait s'y attendre, SpaceX s'attaque désormais au marché de l'observation de la Terre.

Un nouveau pavé dans la mare.

Qui va pouvoir lutter ?

Côté lanceurs, SpaceX a encore du champ devant lui : ULA n'a fait voler son nouveau lanceur lourd Vulcan Centaur qu'en janvier dernier, Ariane 6 n'est pas attendue avant la mi-juin, et le vol inaugural du New Glenn de Blue Origin semble prévu pour le second semestre 2024.

Côté satellites, on a vu à quel point souffraient actuellement les deux champions européens des satcoms géostationnaires, Airbus Defense and Space et Thales Alenia Space.

Ces derniers semblent aujourd'hui attendre un peu de salut du côté de la future constellation souveraine européenne Iris2 pour la connectivité, alors que les opérateurs de télécommunications traditionnels semblent tétanisés par « l'effet Starlink »...

Une réponse européenne ?

« Un nouveau monde s'est mis en place, qui n'a plus rien à voir avec ce que nous avons connu pendant quarante ans, nous confie ce cadre d'un constructeur de satellites. Et l'Europe spatiale a malheureusement une organisation trop lourde et trop archaïque pour réagir rapidement... »

« La pieuvre déploie ses tentacules, constate cet observateur américain. SpaceX est devenu autre chose : il est désormais présent à tous les niveaux, et il n'est plus question de se disputer des parts de marché. On parle maintenant de souveraineté. Il va falloir faire quelque chose en face, et la solution pour l'Europe va probablement passer par la constellation Iris2, avec des consolidations industrielles. C’est le moment. Mais, de fait, cela va prendre du temps... »