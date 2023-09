SpaceX a (déjà) surpassé son record de 2022

Record battu en 8 mois

L’an dernier, SpaceX avait réalisé pas moins de 61 lancements orbitaux en douze mois – 60 avec des lanceurs Falcon 9, et 1 avec le Falcon Heavy.

Le record de l’opérateur californien a été égalé cette année dès le 2 septembre, puis a été surpassé deux jours plus tard.

La première mission, mise en œuvre depuis la base militaire de Vandenberg, en Californie, a permis de placer sur orbite basse 13 satellites Tracking Layer Tranche 0 (communications militaires et suivi de missiles), pour le compte de l’Agence américaine pour le développement spatial (Space Development Agency – SDA).

La seconde mission, lancée depuis le Centre spatial Kennedy, en Floride, était dédiée au déploiement sur orbite basse de 21 nouveaux satellites de la constellation « maison » Starlink (groupe 6-12) pour l’internet global.

Pour marquer son 61e succès de 2023, SpaceX a publié sur X (ex-Twitter) un montage photographique montrant au second plan le décollage du lanceur, et au premier plan le retour de son premier étage sur la terre ferme.

Quatre jours de pause

SpaceX affiche donc 62 réalisations entre le 3 janvier et le 4 septembre – 59 avec le Falcon 9, et 3 avec le Falcon Heavy.

Toutes les missions avec le Falcon 9 ont été suivies d’une récupération d’étage réussie, et 57 sur 59 utilisaient des étages « éprouvés ».

A noter que 61 % des missions du Falcon 9 (36 sur 59) ont servi à la poursuite du déploiement de la constellation Starlink (contre 34 sur 60 en 2022).

Et déjà, l’entreprise spatiale d’Elon Musk prépare la suivante pour le 8 septembre (une nouvelle mission Starlink, depuis la base de Cape Canaveral, en Floride).