Space Situational Awareness: Lockheed Martin choisi par l’agence spatiale allemande

C2 Spatial

C’est donc finalement le système américain iSpace que l’agence spatiale allemande (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) a sélectionné. Ce système destiné à armer son C2 spatial sera connecté aux capteurs allemands comme le radar d’imagerie, le capteur optique GSSAC, et le radar expérimental de surveillance et de suivi spatial. Le but pour Berlin est de se doter d'un dispositif de surveillance spatiale à la fois adapté au suivi des débris comme à la menace militaire qui pèse sur ses assets stratégiques.

iSpace TM

La solution iSpace de Lockheed Martin est à la fois un système de collecte de données par le biais de capteurs optiques, radar, infrarouge et radio placés au sol ou dans l'espace, mais aussi un système de data-visualisation qui permet d'avoir une vision panoramique et en temps réel de la situation tactique et stratégique. L'interface demeure toutefois extrêmement basique.

Souveraineté

Contrairement à la France, Berlin n'a pas confié à sa BITD le soin de réaliser un tel système. Il est probable que le but consistait ici à pouvoir interagir plus facilement avec les autres capteurs de la Space Force américaine, qui a l'avantage de disposer en cas de menace imminente d'armements ASAT.