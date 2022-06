Sommet de l'OTAN de Madrid : adhésions, soutien à l'Ukraine, renforcement des moyens et nouveau Concept Stratégique

Nous sommes confrontés à un changement radical de notre environnement de sécurité. Et la concurrence stratégique augmente dans le monde entier. Aujourd'hui, les dirigeants ont donc approuvé le nouveau concept stratégique de l'OTAN - il est publié au moment où nous parlons. C'est le nouveau Concept Stratégique [il définit les valeurs fondamentales, principes et tâches de l'OTAN par rapport à son environnement]. [...] Il indique clairement que la Russie représente « la menace la plus importante et la plus directe » pour notre sécurité. Dans le concept actuel, nous affirmons que la Russie est un « partenaire stratégique ». Dans le concept actuel, nous ne mentionnons pas la Chine avec un seul mot. Dans ce document, les Alliés déclarent que les politiques coercitives de la Chine « défie nos intérêts, notre sécurité et nos valeurs ». Le concept définit également notre position commune sur la lutte contre le terrorisme, ainsi que les cyber-menaces et les menaces hybrides.

[...] Nous lançons le Fonds Innovation de l'OTAN. Soutenu par les Alliés, il investira 1 milliard d'euros dans des start-up et des fonds développant des technologies émergentes à double usage, comme l'intelligence artificielle. En collaboration avec le Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic - ou DIANA - le nouveau fonds exploitera la meilleure nouvelle technologie pour la sécurité transatlantique.