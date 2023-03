SOFINS : Hexadrone met le cap sur le drone Tundra 2

Une cinquantaine de charges utiles compatibles sur le Tundra 2

Fort des premiers résultats obtenus avec son drone modulable Tundra, la PME française Hexadrone dévoile au salon Sofins la nouvelle génération Tundra 2, présentée comme encore plus modulable. Une cinquantaine de charges utiles sont déjà compatibles, et le président d’Hexadrone, Alexandre Labesse évoque un « écosystème » créé autour de ces « drones français entièrement modulables, démontables, donc réparables plus facilement et évolutifs ».

30 min d'autonomie avec charge utile de 4kg

Hexadrone s’est ainsi adressé à une des références françaises du sac tactique, Dimatex, pour le sac de transport du Tundra 2, qui peut aussi être convoyé en caisses durcies. Et la société s’est adressée… à elle-même pour les deux drones qui peuvent être portés par le Tundra 2, le Red Back (1,5 kg de charge utile) et le Gekko (500 g). Elle a aussi développé en interne son propre standard d’interface de connectique, TR-Lock. Le Tundra 2 affiche une autonomie de 60 minutes à vide, réduite de moitié au maximum de charge utile (4 kg), il dispose aussi d'une station filaire pour les missions de surveillance longue. Il pèse 7,66 kg à vide, dont 3,6 kg de batterie et vole jusqu’à 26 m/s.

Le COS expérimente la version originelle du Tundra depuis 2 ans

Avec son outil industriel flambant neuf de 1 000 m2 à Saint Ferréol d’Auroure (Haute-Loire), Alexandre Labesse estime être capable de produire jusqu’à 1 000 exemplaires par an. La version originelle du Tundra s’est vendue à une cinquantaine d’exemplaires en deux ans. Les besoins défense ont absorbé la moitié du volume, dont plus d’une dizaine ont été acquis par l’Agence d’Innovation de la Défense pour le commandement des opérations spéciales (COS) qui les utilise depuis deux ans pour des expérimentations de charges utiles, évidemment non détaillées, comme également un éventuel emploi en opérations. Le centre de formation drone du 61e régiment d’artillerie, le régiment drones de l’armée de terre, en a reçu un exemplaire en fin d’année 2022.