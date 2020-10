Sky Airline reste avec l'huile turbine Nyco

Nyco sur Airbus A320neo

Au terme d'une logique remise en concurrence, la compagnie aérienne chilienne Sky Airline a décidé de rester avec la société française Nyco, spécialisée dans le développement et la fabrication de lubrifiants haute performance et bases esters synthétiques pour l'aéronautique, la défense et l'industrie, pour lubrifier les moteurs CFM Leap-1A qui propulsent son parc d'Airbus A320neo. Sky Airline exploite un parc de 17 Airbus A320neo. Après "une étude approfondie d'évaluation technique et commerciale du marché", la compagnie a donc opté pour l'huile Turbonycoil 600

Depuis 2014 chez Sky Airline

Nyco est présent depuis 2014 chez Sky Airline puisque le transporteur utilise déjà l'huile turbine, des graisses et des fluides hydrauliques de la société française pour son ancienne flotte de la famille A320 CEO équipée de moteurs V2500 et CFM56. Qualifiée selon des normes exigeantes telles que SAE AS 5780 Classe SPC et MIL- PRF-23699 Class STD, la Turbonycoil® 600 est approuvée par tous les principaux fabricants de moteurs. Une expérience et une fiabilité qui ont aidé au choix de Sky Airline.