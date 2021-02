Six planètes dans le viseur de la sonde américaine Solar Parker

Dans les jupons du Soleil

La sonde américaine Solar Parker avait été expédiée vers le Soleil le 12 août 2018 (onze jours avant la fin de la fenêtre de tir autorisée), à l’aide d’un lanceur Delta 4 Heavy de United Launch Alliance mis en œuvre depuis la base de Cape Canaveral, en Floride.

Le 6 novembre suivant, le laboratoire solaire réalisait avec succès son premier rendez-vous avec notre étoile.

Il évolue depuis sur une orbite dite héliocentrique, dont le périhélie (point le plus proche) est distant de seulement 6,2 millions de kilomètres de la photosphère, et dont la période de révolution dure 88 jours.

Aucun vaisseau spatial ne s’était jusqu’alors approché si près de l’astre de jour, ni subi de si fortes températures et des radiations si extrêmes.

La mission Solar Parker doit permettre aux astronomes de collecter de nouvelles données sur l'origine du vent solaire et sur le réchauffement de la couronne de l’étoile.

Souriez, vous êtes filmés

Le 7 juin 2020, Solar Parker a pu réaliser cette mosaïque de deux images, à l’aide de sa caméra à grand champ, alors qu’elle s’apprêtait à effectuer son cinquième passage au plus près de notre étoile.

Y apparaît notre Galaxie en arrière-plan et surtout parmi les points les plus brillants six des huit planètes du système solaire.

Soit, de gauche à droite : Mars, Saturne, Jupiter, Vénus, la Terre et Mercure.

Ne manquent ainsi qu’Uranus et Neptune.

Sur la gauche, l’image est léchée par les rayons du Soleil, surexposés.