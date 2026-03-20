Sirius Space rachète AMM-42 et boucle plusieurs essais moteurs
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© Sirius Space
Daniel Chretien
Daniel Chrétien

publié le 20 mars 2026 à 17:10

565 mots

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Sirius Space rachète AMM-42 et boucle plusieurs essais moteurs

La société française a annoncé le 17 mars l’acquisition d’AMM-42, entreprise de mécanique de précision basée dans la Loire. Plus tôt, Sirius Space annonçait le succès d’une série d’essais à feu de chambres à combustion du moteur-fusée.

L’actualité est riche chez Sirius Space. La start-up française basée à Nanterre continue de développer son plan industriel après une première acquisition stratégique de la société SERM, également basée en région parisienne, en 2025. C’est désormais la Loire qui intéresse Sirius Space. La société a annoncé l’acquisition d’AMM-45, PME

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Daniel Chretien
Daniel Chrétien
20/03/2026 17:10
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L’actualité est riche chez Sirius Space. La start-up française basée à Nanterre continue de développer son plan industriel après une première acquisition stratégique de la société SERM, également basée en région parisienne, en 2025. C’est désormais la Loire qui intéresse Sirius Space. La société a annoncé l’acquisition d’AMM-45, PME de mécanique de précision basée à Champdieu dans la Loire,

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