Sirius Space rachète AMM-42 et boucle plusieurs essais moteurs

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La société française a annoncé le 17 mars l’acquisition d’AMM-42, entreprise de mécanique de précision basée dans la Loire. Plus tôt, Sirius Space annonçait le succès d’une série d’essais à feu de chambres à combustion du moteur-fusée.
L’actualité est riche chez Sirius Space. La start-up française basée à Nanterre continue de développer son plan industriel après une première acquisition stratégique de la société SERM, également basée en région parisienne, en 2025. C’est désormais la Loire qui intéresse Sirius Space. La société a annoncé l’acquisition d’AMM-45, PME
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La société française a annoncé le 17 mars l’acquisition d’AMM-42, entreprise de mécanique de précision basée dans la Loire. Plus tôt, Sirius Space annonçait le succès d’une série d’essais à feu de chambres à combustion du moteur-fusée.
L’actualité est riche chez Sirius Space. La start-up française basée à Nanterre continue de développer son plan industriel après une première acquisition stratégique de la société SERM, également basée en région parisienne, en 2025. C’est désormais la Loire qui intéresse Sirius Space. La société a annoncé l’acquisition d’AMM-45, PME de mécanique de précision basée à Champdieu dans la Loire,
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