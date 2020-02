Singapore Airshow 2020 : Satys s'implante à Singapour

Le groupe français Satys multiplie les implantations à l'étranger de son activité "repeinture d'avions". Après la Hongrie, il y a quelques mois, c'est aujourd'hui Singapour avec deux nouveaux hangars de peinture pour jets d'affaires et avions commerciaux au sein du "Service Center" de Bombardier qui traite la MRO des trois gammes d'avions d'affaires Bombardier : Learjet, Challenger et Global. Des appareils bien implantés en Asie-Pacifique. "Nous sommes très heureux d’entamer cette collaboration avec Satys. Elle va nous permettre de fournir au Service Center de Singapour les meilleures capacités de peinture, offrant ainsi des options de service et d'assistance optimisées pour nos clients basés en Asie-Pacifique", déclare Jean-Christophe Gallagher, vice-président et directeur général de la "Customer Experience de Bombardier Business Aircraft. L'activité repeinture avions du groupe Satys est désormais implantée dans neuf pays avec 14 salles existantes et huit en construction. Les hangars de peinture du "Service Center" de Bombardier à Singapour seront opérationnels au printemps 2020.