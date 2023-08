Sikorsky & PTDI signent un accord pour des Black Hawks indonésiens

Accord finalisé lors de la visite du ministre indonésien de la Défense.

L'accord a été finalisé lors de la visite du ministre indonésien de la Défense, Prabowo Subianto, aux États-Unis pour rencontrer des responsables de l'industrie et de la défense afin de soutenir les efforts modernisation et d'interopérabilité militaires de l'Indonésie. Gita Amperiawan, directeur présidentiel de PTDI, est confiant que cette coopération stratégique entre PTDI et Lockheed Martin apportera une valeur ajoutée à la capacité de PTDI en termes d'intégration, de personnalisation, de modification et de mise à niveau des systèmes pour l'achèvement des hélicoptères.