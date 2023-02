Signature un protocole d'accord entre Collins Aerospace et l'industriel SRB

Un protocole d'accord dans le cadre du salon IDEX 2023 à Abu Dhabi

Au deuxième jour du salon de la défense IDEX 2023 à Abu Dhabi, l’entreprise américaine Collins Aerospace a fait état de la signature d’un protocole d’accord avec l'entreprise saoudienne SRB. Elle sera chargée d’aider au développement, la recherche et l’exécution d’un nouveau programme de système aérien sans pilote (UAS) produit par l'industriel saoudien.

Ce nouveau projet s’inscrit dans le plan Vision 2030 mis en place par le gouvernement saoudien en 2016. Il a pour objectif de diversifier l’économie du pays afin de le sortir de sa rente pétrolière. Mis en œuvre par l’entreprise SRB Aerial Systems, qui est l'un des seuls fabricants d'UAS de l'Arabie Saoudite, ce projet tend à fournir au pays des UAS détenus et fabriqués à 100 % localement.

Un UAS produit par SRB pour les forces saoudiennes

La finalité de cette coopération, telle que présentée par le président directeur général de SRB Aerial Systems Ahmed Al-Jehani, vise à soutenir la recherche et le développement pour un UAS stratégique ainsi que pour des technologies robotiques à l'attention des forces saoudiennes. Le PDG de SRB de rajouter avoir l'ambition de développer l'offre de son entreprise avec des armes pour UAS et des capacités de mobilité aérienne en aires urbaines. L’UAS est prévu pour entrer en service opérationnel au sein des forces saoudiennes et leur permettra de disposer d'une plateforme fabriquée entièrement sur leur sol.

L’expertise de Collins Aerospace pour l'ingénierie et l'intégration des produits.

La collaboration de Collins Aerospace avec SRB touchera aux questions d'ingénierie et d'intégration des produits. Collins Aerospace apportera au projet son expertise afin de parvenir à un essai en vol réussi dans le courant du deuxième trimestre de 2023.