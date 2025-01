Services aux passagers : connection internet Starlink sur les ATR 72

Connectivité internet Starlink disponible sur les ATR 72-500 et ATR 72-600

La connectivité internet à haut débit Starlink est désormais disponible sur les ATR 72-500 et ATR 72-600. Après des vols d’essai réussis sur l’ATR 72-600 de test du constructeur, l'EASA vient en effet de certifier la solution technique développée par PMV Engineering, société implantée à Montauban. L'aéroterminal Starlink est désormais disponible en rétrofit sur les ATR 72-500 et 72-600 pour tous les opérateurs ATR par le biais d’un certificat de type supplémentaire (STC).

Air New Zealand est la première à en profiter...

Air New Zealand est la première à en profiter puisque la compagnie aérienne en est le client de lancement et offrira le haut débit sur ses vols intérieurs à partir de 2025. Conçue par SpaceX, Starlink est la première constellation de satellites au monde à utiliser une orbite terrestre basse pour fournir un accès internet à haut débit capable de supporter du streaming, des jeux en ligne, des appels vidéo et plus encore. La constellation compte environ 6 900 satellites pour l'instant.

... Et d'autres vont suivre

D'autres opérateurs d'ATR 72 vont suivre Air New Zealand. Du chiffre d'affaires en plus pour Starlink dont les recettes doivent faire un bond de 55 % en 2025 sous l'effet cumulé du doublement du nombre de satellites DtC (Direct to Cell) et surtout par les contrats d'installation signés par plusieurs compagnies aériennes et portant sur plus de 2 000 avions, tous modèles confondus. L'année dernière, 450 appareils en ont été équipés.