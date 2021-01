Serma Group continue à prendre de l'épaisseur

Thin Film Products rejoint Serma Microelectronics

Par le biais de sa filiale Serma Microelectronics, Serma Group a finalisé l'opération de rachat de la société Thin Film Products. Cette dernière, implantée à Pinsaguel en Haute-Garonne, produit des circuits hyperfréquence hybrides en technologie couche mince pour les applications spatiales, militaires et civiles sur la base de procédés spéciaux développés en interne pour réaliser plusieurs opérations : "découpe laser, dépôt sous vide, recharge électrolytique, photolithographie/gravure, ajustage de résistances et découpe à la scie diamantée". Des savoir-faire qui viennent compléter l’expertise de Serma Microelectronics dans la production de circuits électroniques céramiques, ce qui va permettre "de proposer de nouvelles offres intégrées en conception et production de sous-ensembles hybrides hyperfréquence sur substrats couche mince". Autres intérêts de l'opération : renforcer "le positionnement d’acteur stratégique de la base industrielle de défense française de Serma Microelectronics" et compléter son dispositif industriel "avec une implantation en région toulousaine, bassin d’activités important du secteur spatial".

Intégration et fusion de rachats précédents

Serma Group a également réalisé des opérations d'intégration et de fusion de deux rachats d'entreprises effectués en 2018. Acquise au mois de juillet de cette année là, la société lyonnaise Science et Surface fusionne avec Serma Technologies et en devient une "business unit". Complétant "l’offre d’analyses des laboratoires de SERMA Technologies à Pessac (33) et Grenoble (38), auprès des 600 clients du groupe Serma", Science et Surface apporte donc "son expertise en conseil au développement, contrôle qualité et analyse de défauts relatifs aux analyses de surface. L’équipe maîtrise un panel de techniques d’analyses physico-chimiques de surfaces qui permettent d'accéder à une caractérisation plus exhaustive de la surface des matériaux".

Fusion dans la cybersécurité

Autre opération de fusion réalisée : celle entre Serma NES et Serma Safety and Security. Objectif : "faciliter la gestion des projets conjoints, les passerelles entre métiers et le transfert de compétences alors que la cybersécurité s’invite de plus en plus dans les systèmes industriels et embarqués".

Forte de ses 200 consultants SERMA Safety and Security propose une offre unique intégrant Conseil, Expertise, Evaluation, Maintien en conditions opérationnelles/supervision (build et run) et Formation. Serma Safety and Security est présente sur cinq sites en France, compte près de 200 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de plus de 30 M€ sur les 140 M€ enregistré par Serma Group en 2019.