Serbie: Accident d'un Pantsir-S1

Accident près de Belgrade

Selon la presse serbe, l’accident se serait produit sur le périphérique près de Belgrade, alors que le convoi se dirigeait vers la base militaire de Pasuljanske Livade. Pour une raison inconnue, le véhicule s’est couché sur la chaussée. La presse évoque 3 blessés parmi les militaires. Les photographies de l’accident diffusées sur les réseaux sociaux ne permettent pas d'évaluer la portée des dégâts sur le système proprement dit, qui comporte beaucoup plus d'éléments électroniques complexes (radars, optronique...) qu'il n'y parait. Le 7 avril dernier, le ministère serbe de la défense avait annoncé le début d'un exercice de défense anti-aérienne impliquant une partie des Pantsir S1.

Contexte

De février à août 2020, les autorités russes ont livré une batterie de Pantsir S1, soit six véhicules. Les autorités serbes ont fait le choix du Pantsir S car « ce sont les seules armes de ce type dans la région » avait expliqué le ministre de la défense serbe Aleksandar Vulin dans un communiqué de février 2020. Et de fait la livraison de ce système anti-aérien de courte portée, ajoutée aux drones armés chinois et aux Mig-29 russes et biélorusses, avait suscité beaucoup d'émotion en Croatie. L'intérêt de Zagreb pour le Rafale de Dassault Aviation est du reste directement lié à cette modernisation de l'armée serbe.

Réputation

L'image du Pantsir n'a pas été épargnée ces derniers mois en raison des nombreuses pertes enregistrées en Libye, et en Arménie. A chaque fois ce sont les drones turcs Bayraktar TB-2 qui sont parvenus à le neutraliser. Moscou a mis en avant le fait que la version export n'intégrait pas les nouveaux systèmes anti-drones déployés sur les systèmes russes. Pourtant 2 Pantsir ont toutefois été perdus en Syrie en 2019... suite à des frappes du même drone turc.