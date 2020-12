Sept opérateurs pour l'avion régional chinois Comac ARJ21

43 Comac ARJ21 livrés

Avec les livraisons de deux exemplaires le 28 décembre dernier, l'un à China Express, l'autre à OTT Airlines, l'avion régional chinois Comac ARJ21 est désormais en exploitation au sein des flottes de sept compagnies aériennes chinoises pour un total de 43 exemplaires livrés depuis la mise en service commercial du tout premier Comac ARJ21 sous les couleurs de Chengdu Airlines en juin 2016. Depuis cette date, les appareils, d'une capacité de 78 à 90 sièges selon la configuration cabine passagers choisie, ont transporté 1,53 million de passagers sur un réseau de 108 lignes régionales. Pour China Express, il s'agissait du deuxième ARJ21 puisque le premier exemplaire a été réceptionné en novembre dernier. Au début de ce même mois, China Express et Comac avaient officialisé une commande pour 100 appareils se répartissant en 50 ARJ21 tandis que sur les 50 suivants China Express a aussi la possibilité de les transformer en C919.

Accélération des livraisons

Le programme de livraisons des Comac ARJ21 s'accélère clairement. Chengdu Airlines a réceptionné son 23ème exemplaire le 29 octobre dernier - la compagnie aérienne opère à elle seule la moitié du parc total en exploitation; tandis que Air China avait pris son deuxième ARJ21, deux jours plus tôt. Il s'agissait à ce moment là du 36ème appareil livré. Air China, China Southern Airlines et China Eastern Airlines ont été symboliquement servies de leur premier ARJ21, le 28 juin. Depuis, China Southern Airlines a aussi réceptionné son deuxième appareil le 21 octobre. Autres opérateurs livrés : Jiangxi Air et Genghis Khan Airlines. La Comac revendique 616 ventes depuis le lancement du programme.

Sièges Expliseat sur les ARJ21 d'OTT Airlines ?

A lire entre les lignes du communiqué de presse de la Comac relatif à la livraison du premier ARJ21 à OTT Airlines, il apparaîtrait qu'il s'agisse du premier exemplaire doté des sièges ultra-légers conçus et développés par Expliseat. C'est d'ailleurs la seule livraison qui montre des photos des sièges de la cabine passagers.http://english.comac.cc/news/latest/202012/30/t20201230_7300787.shtml (c'est les fêtes et nous sommes dans le partage/ndlr). En octobre dernier, la Comac avait en effet sélectionné la société Expliseat pour équiper les avions régionaux ARJ21. Le siège choisi est le TiSeat E2, dernière plateforme du siège en composite et titane conçu et développé par Expliseat. A la clef un gain de masse qui aidera aux performances de l'ARJ21. OTT Airlines doit recevoir deux autres ARJ21, incessamment sous peu, puis six autres en 2021 et huit en 2022. D'ici 2025, la compagnie aérienne comptera 35 ARJ21 en flotte.