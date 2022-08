Sécurité aérienne : le BEA épingle sérieusement Air France

Une violation délibérée des procédures souligne le BEA

Le BEA ou Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la sécurité de l"aviation civile vient d'émettre à l'intention d'Air France une recommandation de sécurité portant sur "le respect des procédures par l'exploitant". Et le BEA n'y va pas de main morte. "Considérant la récurrence d’enquêtes concernant des événements Air France récemment menées par le BEA qui montrent une adaptation des procédures voire une violation délibérée de celles-ci amenant à une réduction des marges de sécurité" et " considérant que l’autorité de surveillance a indiqué au BEA avoir réalisé des constats comparables au travers de ses contrôles en vol", le BEA recommande que "Air France poursuive et étende, si nécessaire, les actions internes entreprises afin de faire évoluer la culture de sécurité dans le sens d’une valorisation d’une application plus stricte des procédures en vol".

Un plan d'action qui souligne en creux ce qui ne va pas chez Air France

Le plan d'action recommandé par le BEA "pourrait notamment inclure les sujets suivants : l’identification et la gestion individuelle des écarts aux procédures en vol, dans le cadre du FDM et dans un cadre de culture juste (le BEA rappelle "que la culture juste n’accepte pas les déviations volontaires répétées, les négligences graves et les manquements délibérés) ; la fourniture aux pilotes d’outils pour rejouer et analyser leurs vols et la promotion de l’utilisation de ces outils ; une évolution du manuel d’exploitation afin de limiter les cas de déviations aux procédures à des circonstances exceptionnelles pour lesquelles les procédures sont inapplicables ou clairement inadaptées ; l’implication de l’encadrement, des instructeurs et des personnels navigants dans la construction de ces évolutions culturelles". Ce plan d'action recommandé par le BEA souligne en creux ce qui ne va pas chez Air France.

Air France : l'incident de trop au dessus de l'Afrique

Pour le BEA, la gestion d'une fuite de carburant subie par un Airbus A330 d'Air France au dessus de l'Afrique lors d'un vol en croisière le 31 décembre 2020 est l'incident de trop. En effet, le BEA, dans son rapport d'enquête souligne que "l'équipage débute la procédure FUEL LEAK puis l’interrompt à la ligne qui prévoit la coupure du moteur du côté de la fuite suspectée (ici côté gauche), en choisissant de maintenir ce dernier en fonctionnement. L’équipage se déroute sur l’aéroport de N’Djamena (Tchad) où il effectue une approche RNAV en piste 23 et y atterrit 1 h 47 après l’identification de la fuite. L’alarme ROPS, avertissant d’un risque de sortie de piste, s’active au moment du toucher des roues. Le PF freine fortement et la température des freins augmente jusqu’à 600 °C. Les deux moteurs sont maintenus en fonctionnement. L’équipage réalise un demi-tour sur la raquette en bout de piste, puis coupe le moteur 1 (moteur gauche) alors qu’il roule vers le parking. L’équipage immobilise l’avion sur les aires de parking et coupe le moteur 2 . Les pompiers qui s’étaient positionnés à proximité de l’avion depuis l’atterrissage interviennent après la coupure du moteur 2 en dispersant de l’eau sous le moteur 1. Les passagers sont débarqués sans autre incident. Le vol a duré 2 h 21, et la perte de carburant entre le décollage et la coupure du moteur 2 au parking a été estimée à environ 5,7 t dont 5,3 t en vol".