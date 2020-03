Schiebel intègre la fabrication additive

Impression 3D.

La société autrichienne Schiebel a annoncé investir dans une imprimante 3D afin de produire plus rapidement et avec plus de précision certaines pièces de son drone Camcopter S-100. L'intérêt est également de réduire le poids de certains composants du drone et ainsi d'accroître par la même sa capacité d'emport.

Stratégie d'expansion.

L'acquisition d'une imprimante 3D par Schiebel s'inscrit par ailleurs dans un cadre plus large visant à moderniser l'outil de production de la société et accompagner sa croissance. C'est notamment dans ce sens que les outils de fabrication additive seront installés dans les locaux situés en Autriche, qui sont actuellement en travaux afin de pouvoir doubler la capacité d'accueil.

Croissance.

Avec son expansion de bâtiment, Schiebel accompagne la croissance de ses activités. En effet, l'entreprise, qui reste discrète sur ses clients, cumule un nombre importants de contrats et dispose de débouchés pour de nombreuses applications : surveillance côtière, missions en mer, recherche et sauvetage, gestion de la pollution... Les travaux d'infrastructure et l'acquisition d'outils de production modernes permettront ainsi à l'entreprise de produire un nombre croissant de drones Camcopter S-100.