SCAF : Indra monte officiellement à bord

Etude de concept.

Fin juillet, plus précisément le 28, Indra a annoncé avoir signé un amendement au contrat SCAF alors en vigueur entre Dassault Aviation et Airbus, afin de rejoindre l'équipe industrielle. Indra représentera ainsi l'industrie espagnole et devient un acteur clé du programme. Cette première étape concerne principalement l'étude de concept et positionne Indra sur plusieurs piliers, notamment celui des capteurs, où l'entreprise espagnole devient leader, et celui du combat cloud, en tant que partenaire principal aux côtés de Thales, sous gestion d'Airbus.



Place à l'Espagne.

A travers la signature de cet amendement, Indra intègre donc officiellement le programme SCAF, dont le premier contrat a été signé par la France et l'Allemagne en 2019. Cette action vient ainsi élargir l'équipe leader, Indra disposant désormais du même rôle qu'Airbus et Dassault dans la gestion de l'étude de concept. Cette étape vise ainsi « à étudier et définir les capacités du système et une architecture commune pour les systèmes de NGWS, à définir et revoir la feuille de route des développements technologiques visant à atteindre les cibles fonctionnelles et opérationnelles », rapporte Indra.



Représenter l'industrie espagnole.

Avec la participation d'Indra en tant que coordinateur, l'ambition est également d'assurer une représentation de l'industrie espagnole dans le programme, ce qui devrait ainsi soutenir la BITD du pays et permettre à des structures de plus petite taille de participer au programme. « La désignation d'Indra en tant que coordinateur industriel national du programme assure un retour maximal pour l'industrie et la souveraineté espagnole », complète ainsi l'entreprise.