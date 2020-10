SAS réceptionne son premier Airbus A321LR

L'Airbus A321LR le moins dense

C'est finalement SAS qui exploitera la version la moins "dense" de l'Airbus A321LR, la première option long-courrier proposée par Airbus avant le lancement de l'A321XLR en juin 2019. La compagnie aérienne scandinave, qui a pris livraison du premier des trois exemplaires loués auprès de Air Lease Corp., a en effet choisi une capacité pour 157 passagers répartis en trois classes. Jusqu'à présent, TAP Portugal proposait la cabine passagers la moins dense avec 171 passagers également répartis en trois classes. Les A321LR de SAS sont équipés de moteurs CFM Leap-1A.

Carburant durable

Les 157 sièges des Airbus A321LR de SAS se répartissent en 22 en classe Affaires, 12 en Economie Plus (SAS Plus) et 123 en classe économique. A l'instar d'Air Transat, SAS a réalisé son vol de convoyage de Hambourg à Copenhague avec un mélange kérosène contenant 10 % de carburant durable. La compagnie prévoit d'exploiter ses A321LR entre la Scandinavie et l'Amérique du Nord comme cela était prévu avant la crise créée par la pandémie de covid-19. L'A321LR peut prendre jusqu'à 206 passagers en classe unique sur 7 400 km. L'A321XLR peut aller plus loin.