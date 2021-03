Salyut améliore le turboréacteur du Yak-130

Des améliorations en cours de construction puis au banc d’essai

Les travaux de Salyut pour améliorer le turboréacteur double flux à faible taux de dilution AI-222-25 du Yak-130 doivent, selon un communiqué du consortium russe de moteurs ODK - auquel Salyut est rattaché- doivent aboutir à un premier modèle au milieu de l’année 2021. Le moteur sera ensuite testé d’ici à la fin de l’année.

Quelles parties du moteur seront améliorées ?

Le but des travaux actuellement en cours est de rendre plus fiables et de moderniser les composants suivants : la partie chaude, les turbines, la chambre de combustion et le compresseur, pour augmenter l’efficacité et les performances du turboréacteur. Selon le directeur de Salyut, Alexey Gromov, le turboréacteur doit être « fiable, et le plus simple possible pour réduire les coûts de maintenance ». Rappelons que ce turboréacteur est de conception modulaire et qu'il utilise un système de gestion apparenté au Fadec.

Autres travaux

Le moteur n’est pas la seule partie du Yak-130 soumise à améliorations. Salyut doit commencer cette année des travaux pour améliorer le système d’isolation acoustique au banc d’essai, suite à des tests effectués en 2020. ODK - acronyme russe de la Corporation unifiée de construction des moteurs Obiédinionnaya dvigatelestroitelnaya korporatsiya est une filiale du groupe russe Rostec.