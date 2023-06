Salon du Bourget 2023 : Rafael nous en dit plus sur le Skysonic

Le Skysonic se veut être l’intercepteur hypersonique le plus complet et le plus avancé technologiquement

En plus des informations déjà récoltées la semaine dernière dans l’article sur le missile Skysonic, la société Rafael a souhaité nous en dire davantage sur les objectifs de ce nouvel intercepteur de missiles hypersoniques ainsi que d’autres programmes afin de répondre aux enjeux et menaces internationales.

L’intercepteur Sky Sonic représente un saut technologique majeur dans la défense des missiles hypersoniques. Conçu avec une maniabilité exceptionnelle et des capacités à grande vitesse, il neutralise efficacement les missiles hypersoniques, qui voyagent à dix fois la vitesse du son, avec une précision et une furtivité inégalées. C’est ce qui a été présenté et affirmé ce lundi 19 juin au salon du bourget par le président de Rafael ainsi que le ministre de la défense israelien monsieur Yoav Galant qui déclarait également que “Nous devons être créatifs et réfléchir à comment contrer les capacités ennemies qui sont en train de se développer”.

Le Skysonic souhaite s’intégrer pleinement au dome de fer israelien qui est réputé pour son taux d’interception avoisinant les 95%, les menaces concrètes restantes et qui pèsent sur ce système sont en partie des missiles hypersoniques. C’est sur ce point que l’intercepteur Skysonic viendra répondre à cette faille potentielle. L’Iran est bien évidemment ciblée comme étant la menace, comme nous l’a rappelé le président de Rafael monsieur Yuval Steinitz dans sa conférence de presse “Les menaces hypersoniques sont un véritable sujet de préoccupation et d’actualité, plus particulièrement avec la menace iranienne qui développe des missiles hypersoniques”.