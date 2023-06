Le missile "Sky Sonic" : La réponse d'Israël pour contrer les menaces hypersoniques

L'Iran dévoile des armes de haute technologie : une menace imminente

Dans une époque où l'escalade militaire semble inévitable, l'Iran a récemment révélé deux missiles, l'"Asif" et le "Fattah", capables de perturber les systèmes de défense antimissiles existants. Avec une vitesse supérieure à Mach 5, le Fattah est présenté comme une arme hypersonique extrêmement sophistiquée, capable de voler à des vitesses allant de Mach 13 à Mach 15. Son développement a mis en lumière l'urgence croissante de développer des technologies de défense pour contrer ces menaces.

L'Israël répond à la menace avec "Sky Sonic"

Face à cette nouvelle menace, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, assure que chaque développement hostile trouve une réponse encore meilleure de la part d'Israël. En effet, la société de défense israélienne Rafael Advanced Defence Systems Ltd a récemment dévoilé un système révolutionnaire, le "Sky Sonic", capable d'intercepter les missiles hypersoniques. Rafael, déjà célèbre pour ses systèmes de défense 'Iron Dome', 'David's Sling' et 'Iron Beam', promet que le Sky Sonic sera à la hauteur des défis posés par les menaces hypersoniques.

"Sky Sonic", une approche multi-facettes pour intercepter les missiles hypersoniques

Selon Rafael, le Sky Sonic adopte une approche multi-facettes pour neutraliser la menace des missiles hypersoniques. En effet, ces armes ont la capacité unique de changer de direction en vol, ce qui nécessite une technologie de détection et de suivi complexe capable de prévoir et de répondre à ces changements de trajectoire. De plus, l'intercepteur doit avoir une maniabilité exceptionnelle pour atteindre rapidement la cible, tout en minimisant l'incertitude liée à sa position. Malgré ces défis, le Sky Sonic n'a pas encore été testé dans des conditions opérationnelles.

La course à la défense hypersonique : une compétition internationale

Le développement du Sky Sonic n'est qu'une partie d'un effort mondial pour se préparer à la menace des missiles hypersoniques. D'autres acteurs, comme MBDA, travaillent également à développer des systèmes de défense contre cette nouvelle forme de menace. Malheureusement, malgré son expertise, MBDA n'a pas été retenu pour le projet EU HYDEF [European Hypersonic Defence Interceptor]. Néanmoins, il est à noter que certains systèmes existants seraient déjà capables d'intercepter des armes hypersoniques, comme l'a prouvé récemment la défense aérienne ukrainienne.