Salon du Bourget 2023 : MBDA présente son système d'interception hypersonique

Un premier modèle d’intercepteur hypersonique européen

C’est au lendemain du lancement de l’intercepteur hypersonique Israelien baptisé Skysonic” via un unique missile (voir notre article sur ce sujet) que MBDA a partagé son offre concurrente d’intercepteur hypersonique baptisé HYDIS à ne pas confondre avec le projet AQUILA développé sur fonds propres et qui n’est pas question d’abandonner selon le PDG de MBDA Eric Béranger. Le projet HYDIS s’inscrit dans un contexte international similaire à l’intercepteur israelien et américain afin de lutter contre le développement des armes hypersoniques dont l’Iran, la Chine et la Russie sont clairement ciblés.

Bien que nous n’ayons pas le détail sur la date opérationnelle de ce système ni sur le modèle choisi, plusieurs sont actuellement à l’étude. Cet intercepteur souhaite casser le mythe selon lequel un Kinjal russe ou un DF-18 chinois sont théoriquement impossibles à intercepter, il nous a été rapporté que la fenêtre d’interception est mince afin de prendre la décision mais bien réelle et que plusieurs stratégies d’interception sont toujours en réflexion au sein du consortium. Pour rappel les missiles hypersoniques dépassent Mach 5 au minimum, soit 5 fois le mur du son.

Un consortium industriel 100% européen

Le consortium réunit 4 nations cadres qui incluent la France, l’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas accompagnées par des entreprises européennes issues de ces pays mais aussi de 14 autres pays européens. Des entreprises partenaires issues de 14 autres pays européens , dont figure la Finlande, la Suède, la Hongrie ou encore la Belgique par exemple.

Parmi les industriels impliqués dans ce projet, la France se démarque parmi les autres nations partenaires en ayant le plus d’industriels impliqués qui sont au nombre de 6 :

MBDA France

Roxel France

ArianeGroup

Lynred

Thales LAS France

ONERA.

L’Allemagne participe au projet avec 5 industriels :

MBDA Germany

Bayern-Chemie

TDW

DLR

OHB

L’Italie qui participe avec 4 industriels :

MBDA Italia

Avio AERO

Avio

C.I.R.A.

Enfin, les Pays-Bas participent avec 3 industriels :

GKN Fokker

Thales Netherlands

TNO.

L’Espagne de son côté est concurrente au projet HYDIS de MBDA avec son propre système baptisé HYDEF dans lequel la Belgique participe avec l’entreprise SONACA. Cependant elle a récemment confirmé vouloir participer au projet HYDIS avec la filiale MBDA Espagne. Le premier apport financier au projet HYDIS est de 80 millions d’euros, ce qui semble assez peu au vu des objectifs du projet, reste à voir jusqu’à combien les industriels pourront personnellement participer pour atteindre les objectifs fixés par le projet.