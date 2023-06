Salon du Bourget 2023 : L'armée française va intégrer des drones dans le système ATLAS

Thalès remporte l’appel d’offre ATLAS de l’armée française

Le retour des conflits de haute intensité se faisant de plus en plus sentir, notamment au vu du conflit en Ukraine, les besoins des armées se sont adaptés, c’est tout l’objet du programme ATLAS (Automatisation des Tirs et Liaisons de l’Artillerie Sol) qui veut moderniser l’ensemble de capacités des systèmes de tirs d’artillerie. L’armée française dispose aujourd’hui de trois pièces d'artillerie majeures : l’AUF1, l’AUF2 et le CAESAr qui seront concernées par ce programme.

Le système ATLAS va aider à renforcer l'interopérabilité entre les armées mais aussi entre alliés, c’est la où Thalès intervient en fournissant sa solution dans le but de venir renforcer plusieurs capacités opérationnelles : les outils numériques, les capacités de reconnaissance, d’observation, de renseignement, les communications sécurisés, la manoeuvrabilité, la contrebatterie et enfin la logistique.

L’ajout de drones dans le système ATLAS

Annoncé au salon du Bourget 2023, Thalès a remporté un second contrat dans le cadre du programme ATLAS afin d’intégrer l’ensemble des drones en services au sein de l’armée française au sein du programme ATLAS. L’ajout des drones permettra de fournir de nouvelles capacités de renseignements, notamment en fournissant des images EO (Électro-Optiques) au système ATLAS mais aussi afin de mieux identifier les cibles et des dégâts de combat en temps réel. Le système ATLAS recevra donc prochainement des mises à jour afin d’intégrer les drones en services.

Ce besoin d’intégrer des drones a été fortement inspiré par les retours d'expérience sur le théâtre ukrainien, notamment quand on sait que 70% des cibles identifiables se font grâce aux drones en Ukraine.