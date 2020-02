Safran Nacelles s'appuie sur la Go Team de Sabena technics

Nouveaux chantiers à venir pour les équipes de la "Go Team" de Sabena technics. Créée il y a un peu plus de cinq ans, la "Go Team" de Sabena technics compte plus de 50 techniciens qualifiés EASA Part 145 et intervient partout dans le monde en fonction des missions à réaliser sur site et "sur aile". Un savoir-faire et une mobilité auxquels Safran Nacelles a décidé de faire appel pour renforcer sa palette de services MRO auprès de ses clients et baptisée NacelleLifeTM. Avec la Go Team de Sabena technics, Safran Nacelles dispose d'un outil d'intervention rapide qui permet de réduire les temps d'immobilisation avion. Un atout précieux pour une compagnie aérienne. "Cette réactivité s'appuie sur les savoir-faire de Safran Nacelles en tant que concepteur et acteur de solutions de réparation", indique Olivier Savin, directeur Soutien clients et services de Safran Nacelles.