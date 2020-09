Safran Helicopter Engines : Stéphane Jaulerry devient directeur du Support et des Services

Des débuts chez Labinal

Olivier Le Merrer ayant fait valoir ses droits à la retraite, Sébastien Jaulerry lui succède comme directeur du Support et des Services de Safran Helicopter Engines. Cet ingénieur diplômé de l’Ecole des Arts et Métiers (1989) et de l'IAE Paris - Sorbonne Business School (1992) commence sa carrière chez Labinal en 1994 en tant que chef d’atelier, puis responsable Méthodes. En 1998, il devient responsable Production des harnais électriques pour le Boeing 767 sur le site de Pryor (USA), puis responsable Département Etudes Electriques en 2001 à Toulouse.

Expérience en Inde

En 2004, Sébastien Jaulerry est nommé directeur général de la société de conseil et d'ingénierie Safran Aerospace India, à Bangalore. Il occupe ensuite à partir de 2007 le poste de directeur général de Safran Engineering Services à Toulouse, en charge d’Airbus. En 2011, il est nommé directeur general de Matis Aerospace, société conjointe de Boeing et Labinal située à Casablanca. Depuis 2013, Sébastien Jaulerry était directeur général de la division EWIS (systèmes d’interconnexion électrique) pour la zone Eurasie chez Safran Electrical & Power.