Safran Aircraft Engines assure le MCO des moteurs du Dassault Rafale

Ravel pour les Dassault Rafale, Boléro pour les moteurs Safran

Dans la suite logique du plan de transformation du maintien en condition opérationnelle (MCO) aéronautique lancé en 2017 par Florence Parly, ministre des Armées, et mis en musique par la Direction de la maintenance aéronautique (DMAé), Safran Aircraft Engines vient de se voir notifier le contrat sur le MCO des moteurs M88 qui équipent les avions de combat Dassault Rafale de l'Armée de l'Air et de l'Espace et de la Marine nationale. Dénommé "Boléro", le contrat court jusqu'à fin 2030 et représente une couverture aérienne de plus de 400 000 heures de vol. En 2019, Dassault Aviation s'est vue notifier le contrat MCO pour les Rafale hors moteurs.

Périmètre complet complet du M88 et de ses calculateurs

Le contrat "Boléro" fournit sur le périmètre complet du moteur M88 et de ses calculateurs : le soutien technique ; des pièces et modules neufs ou réparés et la maintenance des moyens de soutien étatiques. Le contrat " s’adaptera à l’évolution du parc d’aéronefs liée aux nouvelles livraisons de Rafale ainsi qu’aux cessions export", précise le ministère des Armées en allusion aux ventes récentes de Dassault Rafale à la Grèce et la Croatie.

Pôle dédié

Et de poursuivre : "contractualisant un engagement en disponibilité des modules moteurs auprès des forces, en partenariat avec le Service industriel de l’aéronautique (SIAé), ce marché sera piloté par une instance dédiée, le Pôle de conduite et de soutien Rafale (PCS)".