Safran Aero Boosters s'agrandit avec une nouvelle usine d'aubes pour compresseurs à basse pression

Le futur et le besoin de se recentrer

Le monde de l'aéronautique participe également à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et cherche activement les moteurs de demain. Il y a bien évidemment une course au "premier moteur" mais également au moteur le plus efficace. Safran Aero Boosters participe à cette course avec ses compresseurs basse pression, notamment utilisés sur les moteurs LEAP de CFM (co-entreprise de Safran Aircraft Engines et General Electric). Ils motorisent par exemple les avions de ligne A320neo, Boeing 737 MAX et COMAC C919 ou encore les ravitailleurs KC-135R, les avions de reconnaissance électronique RC-135, etc.

Le développement et la production de ces compresseurs est située à l'usine de Milmort (Liège, Belgique)... hormis les aubes ! En effet, celles-ci sont produites au Canada, en Israël, en France ou encore en Chine (50 % de la production) et sont indispensables pour les compresseurs. D'ailleurs, en fonction des modèles, ce sont entre 500 et 600 aubes qui sont nécessaires pour chaque compresseur basse pression.

Cela implique deux problèmes :

Le besoin de rester indépendant : la course au moteur le plus léger, le plus efficace, etc. demande le besoin de garder une souveraineté sur le développement mais aussi sur la construction. C'est tout à fait impossible quand la production est divisée entre ces quatre pays, avec près de la moitié en provenance de Chine. C'est une logistique très longue distance qu'il faut pouvoir gérer mais aussi une logistique dépendante d'évènements géopolitiques. En cas de crise avec la Chine, une grosse partie de la production de compresseurs risque d'être à l'arrêt et donc, une partie des appareils des compagnies aériennes utilisant les moteurs LEAP !

A propos de géopolitique, les aubes sont forgées en titane. Ce métal était importé de Russie, jusqu'à la guerre en Ukraine. En effet, avec l'embargo sur la Russie, Safran Aero Boosters s'est tournée vers des fournisseurs de titane aux États-Unis.