Sabena technics soutient les 43 Fennec Armée de l'Air et DGA et vise les Airbus Phénix

Le MCO des Fennec en Région Sud

Après avoir récemment perdu l’entretien des Dassault Falcon 50 et 2000 de la Marine, Sabena technics n’est pas peu fier de sa victoire sur les Fennec, dans un « environnement concurrentiel exacerbé ». Ce contrat vient confirmer la justesse de l’opération de rachat d’Aéromécanique, en 2020 : basée à Marignane, elle possède une expérience d’entretien d’Airbus Helicopters Ecureuil civils (la base du Fennec militaire), mais aussi de Gazelle et de Puma, sur des marché de délestage. L’activité Fennec sera principalement réalisée dans les Bouches du Rhône, en Région Sud (ex-PACA), mais aussi sur la base aérienne 115 d’Orange, toujours en Région Sud, où Sabena technics gérera directement cinq machines, y compris en piste.

Recherche mécanos issus de l'Armée de l'Air et de l'Espace

La DMAé avait inauguré cette procédure (sur des Cougar) avec Heli-Union, sur la base de Pau, pour un bénéfice total pour l’armée de terre. Gilles Foultier, directeur général adjoint affaires militaires chez Sabena technics, estime que ce marché va générer une vingtaine d’embauches (notamment à Orange), s’ajoutant à la cinquantaine de collaborateurs postés à Marignane. La société pourrait considérer notamment l’expérience de sous-officiers qui quittent l’armée de l’air avec l’expérience idoine. Le ministère de l’Intérieur vient également de lui confirmer sa confiance pour cinq nouvelles années pour sa flotte d’avions (12 Canadair, trois Beech 200 et une demi-douzaine de Dash) entretenue à Nîmes.

Sabena technics vise aussi les Casa 235 et les ravitailleurs Phénix

La société est candidate au renouvellement des marché des 27 Casa 235 (qu’elle assure à Dinard et en Outremer), un appel d’offres que la DMAé vient d’émettre. Sabena technics a aussi construit une offre vers Airbus pour l’entretien des Phénix (et A330 lisses) de l’Armée de l’Air et de l'Espace, proposant de créer deux postes dans le hall Mercure d’Istres. Ils s’ajouteraient aux deux que les Forces Aériennes Stratégiques ont déjà créé au sein de la 31e escadre aérienne de ravitaillement et de transport stratégique, sur la base aérienne 125. Gilles Foultier estime que le site occuperait « en nominal une centaine » de collaborateurs, avec des pointes à « 150-160 ». Du fait de transferts possibles de postes depuis Nîmes (qui va voir son activité militaire décroître avec la fin des C-135FR et KC-135), au final, une « centaine » de recrutements pourraient être nécessaires. La décision d’Airbus pourrait intervenir d’ici la fin de l’année. Air France Industries est aussi sur les rangs.