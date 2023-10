Saab reçoit une commande pour la mise à niveau du Gripen C/D

Saab a reçu une commande supplémentaire de l'Administration du matériel de défense suédoise (FMV) afin d'assurer la poursuite des opérations et l'amélioration des capacités du Gripen C/D. La commande est évaluée à 579 millions de SEK (soit environ 50 millions d'Euros).

Nouveaux environnements et systèmes de soutien pour le Gripen C/D et E.

La commande supplémentaire comprend la conception de nouveaux environnements de développement et de simulation pour le Gripen C/D ainsi que le développement de nouveaux systèmes de soutien facilitant l'harmonisation du Gripen C/D et du Gripen E pour le client suédois. Elle comprend également des commandes supplémentaires pour l'équipement et le matériel.