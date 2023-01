Ryanair démarre le rétrofit de ses Boeing 737-800

Ryanair installe des ailettes Split Scimitar sur ses Boeing 737-800

Le 23 janvier 2023, Ryanair a entamé l'installation des ailettes Split Scimitar sur le premier de ses plus de 400 Boeing 737-800 de nouvelle génération, grâce à un accord de 175 millions de dollars conclu avec Aviation Partners Boeing (APB).

Ces modifications visent à améliorer le rendement énergétique de l'avion jusqu'à 1,5%, ce qui réduirait considérablement la consommation annuelle de carburant de la compagnie aérienne de 65 millions de litres et les émissions de carbone de 165 000 tonnes. Selon Ryanair, les modifications proposées par Boeing sur ses avions existants, disponibles en option depuis 2014, sont un élément clé dans leur engagement pour la décarbonisation de l'aviation.

Thomas Fowler, directeur du développement durable de Ryanair, a déclaré dans un communiqué : "En tant que grande compagnie aérienne européenne la plus efficace sur le plan environnemental, nous sommes à la pointe de l'aviation durable, comme le démontre cet investissement dans notre flotte. Cette technologie de winglet nous aidera à atteindre nos objectifs environnementaux ambitieux sur la voie du zéro émission nette d'ici 2050. Nous sommes impressionnés par les conceptions innovantes des winglets d'APB et nous sommes impatients de les installer non seulement sur ce premier avion, mais aussi sur plus de 400 de nos avions afin de réduire davantage nos émission

Ryanair : premier avion a subir ces modifications

En novembre 2022 , le premier avion à subir ces modifications est un monocouloir immatriculé EI-DLY, qui a été photographié la semaine dernière dans un hangar de l'aéroport de Glasgow-Prestwick. La compagnie aérienne possède actuellement 409 avions Boeing 737-800 et 88 des 210 avions Boeing MAX-8-200 commandés, qui sont prévus pour être livrés d'ici 2025 et équipés de série des "split scimitars".