Ryanair commande 300 Boeing 737 MAX 10 dont 150 fermes

Nouveau coup de pouce au Boeing 737 MAX 10

Après des mois et des mois de négociations avec Boeing, Ryanair a finalisé sa commande de Boeing 737 MAX 10 avec un contrat portant sur 150 exemplaires fermes auxquels s'ajoutent 150 options. Les livraisons doivent s'échelonner à partir de 2027 et jusqu'en 2033. Ce qui signifie que le dernier Boeing 737 MAX 10 livré sera encore en service en 2048 dans la flotte de Ryanair dont la commande est un nouveau coup de pouce à ce modèle de la famille 737 MAX qui attend toujours sa certification par la FAA et dont les ventes frôlent les 600 exemplaires.

Encore 112 Boeing 737 MAX 8 à réceptionner

D'ici 2027, Ryanair a encore 112 Boeing 737 MAX 8 à réceptionner de commandes successives portant sur un total de 210 exemplaires. La dernière commande remonte au mois de décembre 2020 et portait sur 75 appareils fermes. La compagnie aérienne a choisi la version 200 du 737 MAX 8 qui peut près de 200 passagers. Ryanair a choisi une capacité de 197 sièges.

Toujours plus de sièges

L'évolution de la flotte de Ryanair montre bien que la compagnie aérienne fait le choix de toujours plus de capacité par avion. Les premiers 737-800 sont aménagés pour 189 passagers, les 737 MAX 8-200 sont à 197 sièges et les 737 MAX 10 peuvent monter jusqu'à 230 sièges.