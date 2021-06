Russie: Nouveau missile air-sol disruptif pour le Mi-28NM 

Mi-28NM

Poursuivant les travaux sur le Mi-28NM, la Russie développerait un missile anti-char d’une portée supérieure à 100 kilomètres. Il est dénommé « Germès-K » en complément des « Germès-AJ » et « Klevok-AJ » développées dans le cadre du programme « Izdelie-305 ».

Germes-K

Guidé par un système de navigation inertielle, le « Germès-K » offrira une portée supérieure à 100 kilomètres contre les véhicules en mouvement et les fortifications. Son taux de pénétration étant supérieure à 1000 mm pour une charge explosive de 28-30 kilos. Sa vitesse moyenne est estimée à 500 m/s pour une vitesse d’impact de 1300 m/s. Au cours de la phase finale, le missile activera automatiquement son « homing system » afin de localiser et détruire la cible. Le « Germès-K » sera intégré dans un conteneur pour un poids total de 130 kilos. Aucune information sur la capacité d’emport du Mi-28NM n’a été révélée. Avec ce missile et l’installation de missiles air-air R-74M, le Mi-28NM va devenir un véritable « chasseur », capable de traquer et détruire des cibles à longue distance, le protégeant ainsi de la prolifération des menaces sol-air.

Hélicoptère modernisé et « substitution aux importations »

Le Mi-28NM est la version de combat de nuit de l’hélicoptère Mi-28. « NM » signifie « Notchnoy Modernizirovannii » (modernisation pour la nuit). La conception de cette version tire non seulement les leçons des RETEX par rapport aux précédentes versions, mais également dans le concept russe de « substitution aux importations » (en russe « Importozaméchénié »), mis en œuvre par le Kremlin bien avant la crise de Crimée (décret gouvernemental 1224 du 24 décembre 2013 limitant les importations destinées à la sécurité et la défense), et poursuivie depuis. Le moteur du NM, par exemple, n’est pas le TVZ-117 ukrainien, mais le VK-2500 de « ODK-Klimov » (Groupe « Rostec »). Un DIRCM (conçue par le groupe KRET) est chargée de brouiller les autodirecteurs IR des missiles adverses. Le ministère russe de la défense a déjà commandé 98 unités de cet hélicoptère, qui doivent être livrés d’ici fin 2027.