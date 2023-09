RTX livre le premier radar AESA à Boeing pour la modernisation des B-52

Ce nouveau radar AESA donnera au B-52 plus de capacités qu'il n'en a aujourd'hui et permettra éventuellement d'améliorer l'accès à des capacités de croissance futures, a déclaré Jennifer Wong, directrice principale des programmes de bombardiers Boeing. Sous le contrat, Raytheon conçoit, développe et produit les systèmes radar pour toute la flotte de B-52 de l'US Air Force. La mise à niveau du radar avancé garantira la pertinence et la préparation de l'avion tout au long de sa durée de vie.

Production de radars en cours, livraison prévue pour l'été 2024.

La production des radars a lieu à Forest, Mississippi, et à El Segundo, Californie. On s'attend à ce que les radars en phase de test restants soient livrés d'ici l'été 2024. RTX est la plus grande entreprise aérospatiale et de défense au monde. Avec plus de 180 000 employés dans le monde, nous repoussons les limites de la technologie et de la science pour redéfinir la façon dont nous connectons et protégeons notre monde.