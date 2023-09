RTX commence la fabrication d'un générateur de 1MW pour le Laboratoire de Recherche de l'Armée de l'Air

Collins Aerospace entame la fabrication d'un générateur électrique pour l'AFRL. Collins Aerospace, une société commerciale de RTX (NYSE: RTX), a terminé la révision détaillée de la conception et a entamé la fabrication d'un générateur électrique d'un mégawatt pour le Laboratoire de recherche de l'Air Force (AFRL) dans le cadre du programme Advanced Turbine Technologies for Affordable Mission-Capability. Le générateur à bas-régime pourrait avoir de multiples applications pour les futures plateformes militaires habitées et non habitées.

Le générateur de 1 MW soutiendra les nouvelles technologies des avions militaires. 'Pour alimenter les systèmes avancés de la mission, les armes à haute énergie et les architectures de propulsion hybride-électrique, la prochaine génération d'avions militaires nécessitera une augmentation d'un ordre de magnitude en électricité', a déclaré Bill Dolan, vice-président, Power and Controls Engineering pour Collins. 'En fournissant en toute sécurité et efficacement une alimentation DC haute tension à bord, notre générateur de 1 MW soutiendra ces nouvelles technologies et aidera à permettre aux nouvelles plateformes d'atteindre leurs capacités cibles.' La société en est à l'ingénierie finale du générateur et a démarré la phase de fabrication.