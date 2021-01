Royaume-Uni : 30M£ pour le développement d'un chasseur inhabité

Développement d'un prototype.

Le ministère de la défense britannique a annoncé le 25 janvier le lancement du développement d'un prototype de chasseur piloté à distance. Ce programme, connu sous le nom de Mosquito outre-Manche, intégré dans la brique de R&D LANCA (lightweight affordable novel combat aircraft), héritera d'une première enveloppe budgétaire de 30 M£, devant aboutir sur un premier prototype d'ici trois ans. Un démonstrateur à l'échelle 1 devra pouvoir réaliser des essais en vol d'ici fin 2023. L'industrie Irlandaise (Belfast) sera largement impliquée dans ces travaux. Spirit AeroSystems a ainsi été choisi par diriger l'équipe de recherche, dont Northrop Grumman UK fait également partie.



Cadre d'emploi.

L'ambition est ainsi de mettre au point un avion de combat piloté à distance, qui viendra compléter les performances des chasseurs « conventionnels ». Armés par des missiles, ces avions inhabités emporteront des capteurs de guerre électronique et pourront réaliser des missions de surveillance et d'attaque. L'ambition est ainsi de pouvoir faire voler ces appareils aux côtés des F-35 et Typhoon britanniques, en évitant ainsi d'exposer les équipages aux dangers opérationnels.



Tempest.

La conduite du programme LANCA s'inscrit également dans le cadre du projet FCAS / Tempest, puisque le chasseur piloté à distance sera également amené à opérer avec l'avion de combat de nouvelle génération développé par le Royaume-Uni, et ses partenaires européens. « Nous adoptons une approche révolutionnaire, en nous tournant vers une combinaison inédite faisant collaborer des essaims de drones et des chasseurs sans équipage, comme Mosquito, aux côtés d'avions de combat pilotés comme le Tempest, qui transformera l'espace de combat d'une manière inédite », rapporte ainsi le chef d'Etat Major de la Royal Air Force, l'Air Chief Marshal Mike Wigton.