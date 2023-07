Royal Air Maroc veut porter sa flotte à 200 avions d'ici 2037

Royal Air Maroc : de 50 à 200 avions d'ici 2037

Royal Air Maroc pourra porter sa flotte actuelle de 50 avions à 200 appareils d'ici 2037 selon les termes du contrat-programme signé entre la compagnie aérienne et le gouvernement marocain. Le rôle de Royal Air Maroc s'inscrit dans le développement de la stratégie tourisme du pays et à ce titre "veillera à développer des routes aériennes accompagnant cette feuille de route". L'objectif est de "positionner le Maroc parmi les destinations touristiques mondiales majeures" avec un volume de 17,5 millions de touristes.

Une flotte orientée très Boeing

A l'exception de six ATR 72-600 et de quatre Embraer E-190, la flotte de la compagnie aérienne est très orientée Boeing. Soit neuf Boeing 787 pour le long-courrier (quatre 787-9 et cinq 787-8) et 30 Boeing 737-800, auxquels s'ajoutent 2 Boeing 737 MAX 8 pour le moyen-courrier.

L'occasion d'ouvrir sur Airbus ?

Il sera intéressant de suivre la mise en route de ce plan de flotte au cours des prochaines années. Royal Air Maroc consolidera-t-elle les positions de Boeing, sachant que le constructeur américain occupe une place industrielle accrue au Maroc ? Ou ce plan de flotte sera-t-il l'occasion d'ouvrir sur Airbus avec une diversification vers l'A350 sur le segment bi-couloir ainsi que sur le mono-couloir et notamment l'A321neo, dont sa version A321XLR a clairement des atouts pour le réseau que veut développer Royal Air Maroc ?