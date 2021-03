Royal Air Force: Début du retrait de 24 Typhoon

Changement de cap

Publiée le 16 mars 2021, l’Integrated Review va déclencher une profonde réorganisation des forces armées britanniques. Décrite comme l’une des plus importantes depuis la guerre froide, elle vise à mettre à niveau les forces face aux menaces régionales et internationales. Si la Royal Navy va bénéficier d’une augmentation de crédits pour lui permettre d’atteindre les 260 têtes nucléaires, la RAF va devoir effectuer d’importantes modifications opérationnelles. Ce changement radical s’accompagne de mesures fortes pour lui permettre de défendre efficacement les intérêts de la Couronne pour les deux prochaines décennies.

Plus de F-35B, moins de Typhoon

Environ 24 Typhoon de la première tranche (sur 139 toutes versions confondues) seront retirés du service au plus tard en 2025. Armés pour la défense aérienne et jouant le rôle d’agresseur dans les exercices, ces appareils basés à Lossiemouth ne seront pas modernisés. Les Hawk T1/T1A/T1W encore présents à 70 exemplaires en 2020 seront eux aussi retirés du service d’ici 2025 laissant ainsi la place au Hawk T2 pour la formation. Néanmoins, le groupe de voltige de sa majesté pourrait conserver ses Red Hawk T1 jusqu'en 2030. Commandés à 48 exemplaires (18 déployés) le F-35B équipera 3 escadrons supplémentaires d’ici 2030 au profit de la Royal Air Force et de la Fleet Air Arm. De plus, 4 milliards de livres sterling seront investis dans les 4 prochaines années pour le futur système de combat aérien Tempest. Les 9 MQ-9 « Reaper » toujours en service seront eux remplacés par 16 Protector RG Mk1 (MQ-9B) d’ici 2024.

Exit Hercules, Sentry et Avro

Les 14 C-130J seront mis à la retraite d’ici 2023, leurs missions tactiques et spéciales seront reprises par les 20 A400M perçus depuis 2019. Les 5 E-3D Sentry Mk1 faute de modernisation seront sortis de service dès 2023. La relève sera composée de seulement 3 E-7 Wedgetail faute de budgets supplémentaires. Les 4 Avro 146 seront mis sous cocon d’ici 2022, la RAF ayant déjà équipé un A321 pour les remplacer. Les futures capacités de transport stratégique et tactique reposeront donc sur 14 A330 MRTT « Voyager », 20 A400M et 8 C-17 « Globemaster III ».