Roulage électrique : Vueling choisit WheelTug

Vueling confirme son partenariat avec WheelTug

Vueling, qui fait partie du groupe IAG, a confirmé le mercredi 22 février 2023 son partenariat avec WheelTug, la société qui a créé le système du même nom qui permet aux avions de rouler sans utiliser leurs moteurs et qui réduit le besoin de tracteurs traditionnels de repoussage grâce à son système de propulsion électrique. L'installation de ces dispositifs de pointe sur les avions de Vueling permettra de réduire à la fois la consommation de carburant et les émissions sonores, conformément à la stratégie de développement durable de la compagnie.

Oliver Iffert, directeur des opérations de Vueling, déclare :

"L'engagement de Vueling en faveur du développement durable est retentissant et, en tant que membre d'IAG, nous nous sommes engagés à atteindre des émissions nettes de CO2 nulles d'ici 2050. Des partenariats tels que celui-ci avec WheelTug s'inscrivent pleinement dans notre travail d'optimisation de l'efficacité de nos opérations et nous permettent de continuer à progresser vers nos objectifs à court et à long terme."

La technologie de WheelTug

Sur le plan technique, le système déjà adopté par exemple par easyJet consiste en un moteur électrique fixé à la roue avant et alimenté par le groupe auxiliaire de puissance (APU). Ce dispositif, qui réduit la dépendance à l'égard des tracteurs de repoussage, permettra une reprise plus rapide des opérations après des événements tels que des conditions météorologiques défavorables, et accélérera le déplacement des avions au sein des bases, améliorant ainsi la prévisibilité des opérations au sol.

Ce nouveau système permet aux avions de se déplacer au sol en utilisant un moteur électrique. Cela signifie qu'il n'est plus nécessaire de démarrer les moteurs à réaction pour les manœuvres de circulation telles que la sortie de la porte d'embarquement ou le retour au terminal après l'atterrissage. Grâce à cette innovation, il est possible de réduire la consommation de carburant et de réduire considérablement le bruit.

Vueling et WheelTug collaborent ensemble

Vueling et WheelTug ont l'intention de travailler ensemble pour introduire ce dispositif, qui contribuera à accomplir les objectifs de durabilité de la compagnie aérienne, en se concentrant sur des solutions innovantes qui auront un impact direct sur les défis de la compagnie en la matière. Aucune date précise de mise en œuvre n'est annoncée.