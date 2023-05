Rolls-Royce réalise les premiers essais du démonstrateur technologique UltraFan à Derby, au Royaume-Uni

UltraFan testé au SAF...

Rolls-Royce a annoncé le 18 mai 2023 avoir réalisé avec succès les premiers essais de son démonstrateur technologique UltraFan sur son site de Derby, au Royaume-Uni. Les premiers essais ont été réalisés avec100 % de carburant d'aviation durable (SAF). Il s'agit d'un moment historique pour Rolls-Royce - c'est la première fois en 54 ans que le motoriste teste une toute nouvelle architecture de moteur. L'UltraFan permet d'améliorer de 10 % le rendement du Trent XWB, qui est déjà le gros moteur aéronautique en service le plus efficace au monde. À court terme, il sera possible de transférer les technologies du programme de développement de l'UltraFan aux moteurs Trent actuels, ce qui permettra aux clients de Rolls-Royce de bénéficier d'une disponibilité, d'une fiabilité et d'une efficacité encore accrues. À plus long terme, la technologie évolutive de l'UltraFan, d'une poussée de ~25 000 à 110 000 lb, offre la possibilité de propulser les nouvelles générations d'avions de transport commercial prévus dans les années 2030.

Sur le banc d'essai 80 à Derby

Les essais ont eu lieu dans le banc d'essai 80, la plus grande installation intérieure d'essais de moteurs aéronautiques en Grande-Bretagne et Europe. Le SAF à 100 %, dérivée principalement de matières premières durables à base de déchets telles que les huiles de cuisson usagées, a été fournie par Air BP. L'essai du démonstrateur est l'aboutissement de nombreuses années de travail, qui ont été soutenues par le gouvernement britannique par l'intermédiaire de l'Aerospace Technology Institute (ATI), Innovate UK, les programmes Clean Sky de l'UE ainsi que LuFo et l'État de Brandebourg en Allemagne.

10 ans de travail

Le programme UltraFan est le fruit d'une décennie de travail, le concept ayant été dévoilé publiquement en 2014. Il s'agit d'une architecture fondamentalement différente de celle des quelque 4 200 gros moteurs civils Rolls-Royce actuellement en service, car elle intègre une conception à engrenages qu'aucun autre acteur de l'industrie n'a jamais produite à cette échelle. "La démonstration à cette échelle nous donne la souplesse nécessaire pour réduire la taille du moteur en fonction des besoins de nos clients. Elle nous placera également dans la position unique de pouvoir offrir un portefeuille de solutions de propulsion à deux ou trois arbres, à entraînement direct ou à engrenages, pour propulser les futurs aéronefs", commente Rolls-Royce.

Une soufflante de 3,55 m de diamètre

L'UltraFan se caractérise avant tout par son énorme réducteur à engrenages qui permet un haut taux de dilution et sa soufflante aux dimensions hors normes, de 140 pouces de diamètre soit 3,55 mètres. Le démonstrateur technologique intègre une nouvelle architecture centrale Advance3 éprouvée, associée au système de combustion à mélange pauvre ALECSys, afin d'obtenir une efficacité maximale de la consommation de carburant et de faibles émissions. Rolls-Royce assemble également et entre autre les moteurs Trent XWB-97 sur le site de Derby au Royaume-Uni.