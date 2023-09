Rolls-Royce finalisera les premiers tests du moteur F130 pour le B-52J d'ici fin de l'année

Rolls-Royce développe des solutions de propulsion pour connecter le monde.

Rolls-Royce, constructeur majeur dans l'industrie aéronautique, développe et fournit des solutions de propulsion et de puissance complexes pour des applications critiques en matière de sécurité dans les airs, en mer et sur terre. Leurs produits et services permettent à leurs clients d'interconnecter des personnes, des sociétés, des cultures et des économies. Ils jouent un rôle fondamental pour répondre aux opportunités et aux défis environnementaux et sociétaux que le monde rencontre.