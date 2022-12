Robobrosse : une innovation signée The MRO Lab d'AFI KLM E&M

Capacité de traiter seize pistons de frein

C'est une machine qui a été conçue, assemblée, câblée et programmée en interne au CRMA, le MRO Lab d'AFI KLM E&M : basé sur une conception de robot à six axes, cet outil innovant est destiné à être intégré dans une structure ayant la capacité de traiter seize pistons de frein ou même d'autres pièces de moteur comme celles des boîtiers avant HPC. Le bras est relié à un moteur pneumatique et muni d'une brosse qui nettoie l'intérieur de chaque piston, afin d'éliminer les dépôts de carbone. La Robobrosse (" robot-brosse ") est préprogrammée, et capable de fonctionner de manière autonome sans supervision humaine - une innovation qui bénéficiera non seulement aux flottes des sociétés mères d'AFI KLM E&M, mais aussi à ses clients compagnies aériennes.

Sécurité et simplicité

"Jusqu'à présent, cette tâche était réalisée à la main, notamment via l'utilisation de brosses rotatives ou de cutters. C'était une opération longue, répétitive et fastidieuse qui, sur une année, représentait l'équivalent d'un emploi à temps plein. En outre, elle générait d'importantes quantités de poussière. En "externalisant" cette tâche au Robobrosse, dont la conception lui permet d'aspirer les particules pendant qu'il travaille, nous nous débarrassons également d'un risque pour la santé. Son utilisation permet également de libérer du temps pour les opérateurs, qui peuvent désormais se consacrer à d'autres tâches à plus forte valeur ajoutée" explique Erwan Guerin, Responsable Innovation de la CRMA.

Adaptitude® avec le MRO Lab

Comme le démontre cette dernière innovation de la CRMA, le développement interne de capacités robotiques apporte à AFI KLM E&M une flexibilité accrue. Une fois un besoin identifié, le processus de conception peut être lancé rapidement afin d'optimiser les délais et de réduire les coûts. Les opérateurs adoptent rapidement ces innovations, car ils sont impliqués dans le projet dès la phase de conception. Une fois mises en service, les équipes restent responsables de manière indépendante de leur maintenance opérationnelle et du développement de futures améliorations. L'objectif reste le même : mettre l'ensemble des capacités d'innovation d'AFI KLM E&M au service de nos clients.