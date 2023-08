Rob Scholl nommé Président & PDG de Textron Specialized Vehicles Inc. ; Kriya Shortt nommée Présidente & PDG de Textron eAviation.

Textron, Inc. annonce les nominations de Rob Scholl à la tête de Textron Specialized Vehicles et Kriya Shortt à la tête de Textron eAviation. Textron Inc., la société multi-industrie connue mondialement pour ses marques populaires, a annoncé aujourd'hui les nouvelles nominations de ses dirigeants. Rob Scholl, précédemment président & CEO de Textron eAviation, a été nommé président & CEO de Textron Specialized Vehicles Inc. Il succède à Gunnar Kleveland à la tête de la portfolio de Textron Specialized Vehicles qui comprend des marques puissantes telles que E-Z-GO, Arctic Cat, Jacobsen, Cushman, et Textron Ground Support Equipment. Ces changements prennent effet le 31 août 2023.

Rob Scholl, nouveau dirigeant de Textron Specialized Vehicles, a une expérience solide de 17 ans chez Textron Inc. Rob Scholl a dirigé Textron eAviation depuis sa création en 2022, construisant une équipe qui poursuit la stratégie à long terme de Textron de développer une famille d'avions durables et de superviser le développement et l'expansion de Pipistrel. Avec 17 ans d'expérience chez Textron, Rob a occupé des postes de direction dans l'entreprise, dont entre autres vice-président en charge des ventes et des opérations de vol, des pièces et des programmes, et du marketing chez Textron Aviation.