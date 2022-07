RIMPAC 2022 : le plus grand exercice naval international de l'année

En ce moment, ce sont plus de 25.000 marins, marines, forces spéciales et aviateurs qui s'entrainent dans les eaux d'Hawaï. Cet exercice regroupe plus de 170 avions et 38 navires, en passant du navire de guerre des mines au porte-avions. Diverses opérations sont programmées sur le mois que doit durer cet exercice international : débarquement, guerre navale, opérations de secours lors de catastrophes naturelles, SINKEX, etc...

Rim of the Pacific Exercise Il s'agit du plus grand exercice naval international au monde. Il est organisé tous les deux ans par le Commandement Américain de la zone Indo-Pacifique (USINDOPACOM) à Hawaï. Cette année, l'édition 2022 est lancée depuis le 29 juin et se terminera le 4 août. Au total,