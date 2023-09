Ride! ajoute les lanceurs européens Ariane 6 et Vega C à sa plateforme

Une trentaine de lanceurs référencés

Connaissez-vous la startup française Ride! ? Il s’agit d’une plateforme de mise en relation entre les services de lancements et les opérateurs de satellites dont nous vous avons présenté l’activité en juin dernier, lors de l’interview de Gautier Bories, un des trois co-fondateurs.

Fondée en 2021, Ride! propose un service permettant aux constructeurs et opérateurs de satellites de facilement identifier les places encore disponibles sur les lanceurs, et ce, en fonction des caractéristiques techniques et des besoins de leur satellite.

Pour cela, Ride! référencie une trentaine de lanceurs dans sa base de données, auxquels s’ajoutent aujourd’hui les lanceurs d’Arianespace.

En effet, Arianespace vient de signer un contrat avec Ride! pour intégrer Ariane 6 et Vega C sur la plateforme digitale de lancement-sur-demande de la startup.

Cet accord permettra d’inclure les opportunités de lancements encore disponibles, notamment pour les petits satellites, à bord des lanceurs opérés par Arianespace.

Pour Arianespace, qui vise le marché très prometteurs des petits satellites avec des offres de services adaptées à ce marché, l’intérêt de travailler avec Ride! est évident : avec ses services de lancement standard sur mesure pour les petites charges utiles avec des missions de lancement partagé à bord de Vega et Vega C et une offre similaire proposée sur Ariane 6, Arianespace multiplie les opportunités de lancements à coût abordable pour les petits satellites.

La solution que propose Ride! a cela d’intéressant qu’elle peut aider Arianespace à remplir ses lanceurs si nécessaire.

Déclarations

Valentin Benoit, Président Directeur Générale de Ride!, a déclaré : « Arianespace est une référence mondiale du lancement spatial, il était donc important pour RIDE! de pouvoir proposer les vols de Vega C et Ariane 6 sur sa plateforme digitale. La vision de Ride!, de proposer une expérience du lancement simple, fiable et abordable, s’inscrit pleinement dans la stratégie « rideshare » d’Arianespace. Je souhaite aussi, à travers cet accord, montrer à l’ensemble de l’écosystème que des contrats entre des Start Up, dites « New Space », et des acteurs majeurs, dits « Legacy Space » peuvent se faire de façon pérenne et équilibré. J’espère que cela ouvrira la voie à davantage de contrats de la sorte. »

Stéphane Israël, Président exécutif d'Arianespace, a ajouté : « Nous sommes ravis de pouvoir collaborer avec Ride! dont la plateforme répond parfaitement aux besoins des opérateurs et fabricants de petits satellites. Chez Arianespace, nous avons toujours à cœur de pouvoir proposer un service de qualité à nos clients et de les accompagner dans les différentes étapes menant au lancement de leurs satellites. La plateforme développée par Ride! répond parfaitement à cet impératif en facilitant les échanges avec ces derniers et en mettant en avant les opportunités disponibles sur Ariane 6 et Vega C. »